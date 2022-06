Verdachte terreuraanslag Oslo wil niets zeggen tegen de politie

De verdachte van de terreuraanslag in Oslo waarbij twee doden vielen en twintig mensen gewond raakten, blijft vier weken langer in voorarrest. Hij wil vooralsnog niets zeggen over het motief voor zijn daad.

De Noorse veiligheidsdienst PST noemde de aanslag in het uitgaanscentrum van Oslo gisteren "een terreurdaad door een moslimextremist". De 42-jarige verdachte is een Iraans-Noorse man. Hij opende in de nacht van vrijdag op zaterdag het vuur voor de deur van de London Pub, een populaire homobar. Ook in de buurt van de bar schoot hij om zich heen.

De man werd vlak na zijn daad gearresteerd en wordt verdacht van moord, poging tot moord en terrorisme. Volgens zijn advocaat wil hij geen verklaring afleggen over zijn motief voor de aanslag, tenzij de politie de opname van die verklaring in zijn geheel openbaar maakt. Hij ontkent niet dat hij de schutter is.

Herdenkingsdienst

In de kathedraal van Oslo vond vandaag een herdenkingsdienst plaats voor de slachtoffers van de aanslag. De Noorse premier Støre en kroonprinses Mette-Marit waren daarbij aanwezig.

In een toespraak verwees de premier naar het afgelasten van de Oslo Pride-parade die gisteren zou plaatsvinden. "De nachtelijke schietpartij heeft dan wel een einde gemaakt aan de parade, maar niet aan het gevecht tegen discriminatie, vooroordelen en haat."

Støre sprak bij de herdenkingsdienst ook de Noorse moslimgemeenschap toe. "We staan hand in hand. We zijn één samenleving en we zijn daar samen verantwoordelijk voor."

Terreurniveau

De verdachte van de terreuraanslag was sinds 2015 bekend bij de veiligheidsdienst. Hij zou geradicaliseerd zijn en contacten hebben met andere moslimextremisten. Het terreurniveau in Noorwegen is na de aanslag verhoogd naar het hoogste niveau.