Lodeweges focust zich op Italië in plaats van Ten Cate: 'Interessant potje'

Lodeweges over opvolging Koeman: 'Ik zit met mijn hoofd ergens anders' - NOS

De naam van Henk ten Cate circuleert sinds zondagochtend als mogelijke bondscoach van het Nederlands elftal. "Ik reageer daar niet op", zegt interim-trainer Dwight Lodeweges. Marten de Roon is duidelijker. "Volstrekte onzin." De spelersraad van Oranje zou Ten Cate hebben aangedragen als opvolger van Ronald Koeman, maar Lodeweges houdt zich daar niet mee bezig. Want maandagavond wacht een treffen met Italië in de Nations League. Topland "Echt een topland, dat de speelstijl in vergelijking met een aantal jaren terug compleet heeft omgegooid. We lijken wel op elkaar, willen allebei de baas zijn op het veld. Het kan een heel interessant potje worden", aldus Lodeweges. Voor De Roon wordt het een speciale wedstrijd, omdat hij onder contract staat bij het Italiaanse Atalanta Bergamo. "Twee jaar geleden speelden we in de zomer een oefenpotje tegen elkaar. Toen waren we nog een beetje zoekende, zij ook. Ik heb een fijne band met Italië, ben gegroeid bij Atalanta en het Nederlands elftal. Logisch ook als je speelt en wordt gewaardeerd."

De Roon kijkt uit naar duel met Italië: 'Ik heb fijne band met het land' - NOS

Vrijdag tegen Polen (1-0 winst) maakte De Roon een prima indruk. Het gerucht rond Ten Cate heeft hij ook meegekregen. "De spelersraad heeft veel contact met de directie van de KNVB over van alles en nog wat, maar over namen of lijstjes met namen is niet gesproken. Dat is volstrekte onzin." "Wij zijn heel blij met hoe het nu is. Dwight en de andere assistenten hebben een belangrijke rol. We hopen op dezelfde weg door te gaan. En wie er dan bij komt, dat mogen anderen beslissen."

De Roon over gerucht Ten Cate: 'Volstrekte onzin' - NOS