Schoonspringbelofte Praasterink bereikt zomaar WK-finale: 'Ik dacht: plezier maken'

Schoonspringster Guurtje Praasterink heeft bij de WK in Boedapest de finale bereikt op het onderdeel torenspringen (10 meter). De 19-jarige Praasterink debuteert op het hoogste niveau en plaatste zich als elfde (van de twaalf) voor de finale.

In de voorronde haalde Praasterink 287,70 punten en in de halve finales 289,90 punten. Op het WK voor junioren eindigde ze in december vorig jaar als tiende.

Onverwacht

Plezier hebben, dat was de sleutel tot het bereiken van de finale, zei Praasterink op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn. "Ik dacht, ik ga erheen om plezier te hebben en dan zie ik wel waar ik kom. Ik had niet de verwachting dat het zo goed zou gaan."

De uit Eindhoven afkomstige Praasterink traint bij de universiteit van Louisville in de Amerikaanse staat Indiana. Daar zegt ze met haar coach "heel hard te hebben gewerkt om in wedstrijden net zo te presteren als in trainingen." Dat betaalt zich nu dus al uit. Moeten we al denken aan olympische deelname?

"Je kunt je dit jaar nog niet kwalificeren, maar hopelijk volgend jaar of het jaar erna wel", zegt Praasterink. "Dat zou hartstikke tof zijn."