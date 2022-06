Tussendoortje of meetmoment: Parijs 2024 verdeelt het vrouwenturnen

En 2026 is dan weer de pijler onder 2028, als de Nederlandse gymnasten in olympisch Los Angeles zich volgens Van Leeuwen 'weer prestatief moeten manifesteren'.

2024, zo klinkt het, is hooguit een jaar waarin de Nederlandse turnsters in staat moeten worden geacht 'incidenteel prestaties te behalen'. 2024 is een opmaat naar 2026, verduidelijkt Van Leeuwen. Het jaar waarin Ahoy het decor is van de wereldkampioenschappen.

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs? Kersvers technisch directeur Jeroen van Leeuwen noemt het mega-evenement in de Franse hoofdstad aan de vooravond van de NK weinig meer dan 'een tussenmoment'.

2024. Het is een veel gememoreerd jaartal dit weekeinde bij de NK turnen. Maar gaat het in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy eindelijk eens niet over het getroebleerde en grensoverschrijdende verleden van de sport en wordt er weer voorzichtig vooruitgeblikt, dan nog wijzen de neuzen niet dezelfde kant op in het vrouwenturnen.

"Het gebouw is de afgelopen twee jaar volledig in elkaar gestort. En dat zijn we met z'n allen weer steen voor steen aan het opbouwen."

De 23-jarige gymnaste besloot in maart van dit jaar haar loopbaan te vervolgen. Inderdaad: uitgerekend met het oog op Parijs 2024. In Rotterdam werkt Thorsdottir een halve meerkamp af, waarbij ze tweemaal van de balk valt en tot een degelijke vloeroefening komt. Aansluitend doet ze haar verhaal, in overdrachtelijke zin, vanaf de rokende puinhopen van het vaderlandse vrouwenturnen.

De 'TD' krijgt in Rotterdam met zijn visie de handen niet unaniem op elkaar. "Ik snap waar die gedachte vandaan komt, want Van Leeuwen is natuurlijk nieuw in deze sport", zegt turnster Eythora Thorsdottir.

Zijn eerste bevindingen: "Het ontbreekt binnen de KNGU aan structuur en verbinding." Nog kwalijker: "Dit is een bond waar de sporter in de keten helemaal achteraan staat."

"Het Nederlandse vrouwenturnen is door het verleden uit elkaar gevallen", ziet hij in Ahoy. "Iedereen bevindt zich op zijn eigen eilandje. Er wordt niets meer samen gedaan, er is geen enkele verbinding. En dat gaat ten koste van de kwaliteit."

Van Leeuwen manoeuvreert vooralsnog heel voorzichtig door het turnlandschap. "Werken bij de KNGU is bij vlagen op eieren lopen." Hij vangt het karwei naar eigen zeggen in ieder geval onbevooroordeeld aan. In voetbaltermen: "Ik begin bij 0-0."

Thorsdottir, die tegenwoordig bij O&O Zwijndrecht traint onder Kevin den Uijl, noemt dat een bemoedigend begin. "Want we hebben lang genoeg tegenover elkaar gestaan."

Benadeeld

"Het is te prijzen dat Van Leeuwen een duidelijk onderscheid maakt tussen heden en verleden", vervolgt ze. "Het turnen heeft jarenlang in een slecht daglicht gestaan, maar dat valt ons niet te verwijten. Wij zijn dan misschien geen slachtoffers van hetgeen ooit in het turnen is gebeurd, we zijn in zekere zin wel benadeelden."

Er is in ieder geval iets dat duidt op een nieuw begin, concludeert Thorsdottir. En dat is beter dan niets. Want van structurele verandering op welk gebied dan ook is vooralsnog geen sprake.

"Er is geen centraal programma, er zijn geen gemeenschappelijke trainingsstages en er is nog geen bondscoach. Ik verwacht dat er binnenkort meer duidelijkheid komt. Want het vrouwenturnen heeft wel heel lang platgelegen."

Bekijk hieronder hoe Naomi Visser haar meerkamptitel prolongeert.