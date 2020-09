Akwasi neemt afstand van oude tweets over Zwarte Piet en verwijdert account

Rapper Akwasi heeft zijn Twitteraccount verwijderd. Dat gebeurde een dag nadat er tweets uit 2011 en 2012 van hem waren opdoken. Akwasi twitterde toen onder meer: "Zwarte Piet moet dood man. Serieus. #huurmoord" en "Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?"

Gisteren suggereerde het management van Akwasi tegenover het AD dat Akwasi de tweets niet zelf had geplaatst: "We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreiden. Akwasi is niet verantwoordelijk voor deze tweets en voelt zich ook niet geroepen om zich te verantwoorden."

Vandaag reageerde Akwasi wel op z'n eigen Twitteraccount, voordat hij z'n account verwijderde: "Ik neem afstand van de tweets uit de laatste twee decennia die online zijn opgedoken. Ik herken mezelf niet in wat ik zag. Sterker nog, ik kan me ze niet eens herinneren. Herinner jij je kleine teksten van meer dan twee decennia geleden? Ik ook niet."

Het management van Akwasi was vandaag niet meteen voor de NOS bereikbaar voor een reactie.

Demonstratie op de Dam

In juni raakte Akwasi ook al in opspraak door uitlatingen die hij deed tijdens een antiracismedemonstratie op de Dam in Amsterdam. Daar zei hij onder meer: "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht."

Later reageerde Akwasi daarop door te zeggen dat die woorden geen oproep tot geweld, maar tot verzet waren. De uitlatingen moesten volgens hem symbolisch worden uitgelegd. De trap waar hij het bijvoorbeeld over had zou een verwijzing zijn naar actiegroep Kick Out Zwarte Piet, zo zei Akwasi in de talkshow van Beau van Erven Dorens.

Tegen Akwasi werd vervolgens aangifte gedaan. Het OM begon een onderzoek of de uitlatingen die hij deed strafbaar zijn. Dat onderzoek is nog niet afgerond.