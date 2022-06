G7-top in teken Oekraïne, maar ook invloed China, energie en klimaat aan bod

In het Zuid-Duitse Elmau zijn sinds vanmiddag de leiders van de G7 bij elkaar voor een driedaagse top, die vooral in het teken staat van de oorlog in Oekraïne. Maar ook andere thema's staan op de agenda, zoals klimaatverandering en de energiecrisis.

Vandaag spraken de leiders van de VS, Japan, het VK, Frankrijk, Italië, Canada, Duitsland en de EU over de toegenomen invloed van China in ontwikkelingslanden. China investeert wereldwijd veel in wegen en andere infrastructuur. Om die invloed tegen te gaan, willen de G7-leiders een wereldwijd partnerschap voor infrastructuur en investeringen in het leven roepen.

Zonneparken en ziekenhuizen

De leden van de G7 streven ernaar om in vijf jaar tijd 600 miljard dollar (570 miljard euro) aan particuliere en openbare fondsen te werven voor de ontwikkeling van infrastructuur in lagelonenlanden. De VS legt de komende vijf jaar 200 miljard in en de EU trekt er 300 miljard voor uit.

Onder de eerste projecten waar geld naartoe gaat, zijn zonneparken in Angola, de bouw van ziekenhuizen in Ivoorkust en een energieproject in Zuid-Afrika. Volgens Europese Commissievoorzitter Von der Leyen moet het partnerschap de ontwikkelingslanden laten zien "dat ze een keuze hebben".

De komende dagen - de top duurt tot en met dinsdag - praten de G7-leiders verder over de situatie in Oekraïne, onder anderen met president Zelensky via een videoverbinding.

Naar verwachting zullen de leiders meer militaire hulp beloven aan Kiev en meer sancties afkondigen tegen Moskou. Het VK, de VS, Canada en Japan hebben al een verbod aangekondigd op de import van Russisch goud. De VS hoopt dat de rest van de G7 zich daarbij aansluit.

Beslissend moment

Aan het begin van de top zei de Duitse bondskanselier Scholz dat eenheid de duidelijke boodschap van de G7 aan het adres van Poetin is. Ook de Amerikaanse president Biden riep op tot eenheid, zowel in de G7 als de NAVO, waarvan dinsdag in Madrid een top begint. Hij sprak met lof over de Duitse bondskanselier. "Zijn harde antwoord op de Russische agressie heeft ook de rest van Europa in beweging gebracht."

Volgens de Britse premier Johnson en de Franse president Macron bevindt het conflict in Oekraïne zich op een beslissend moment "met de mogelijkheid om het tij te keren". Ze kwamen in een bilateraal overleg aan het begin van de top overeen meer steun te geven aan Oekraïne.

Morgen zullen ook vijf gastlanden aanschuiven: India, Indonesië, Zuid-Afrika, Senegal en Argentinië, en is er een videoverbinding met VN-secretaris-generaal Guterres.

De leiders bespreken dan ook thema's als energiezekerheid, klimaatverandering en de voedselcrisis in delen van de wereld.