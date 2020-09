Herlings rijdt zich met dubbele zege in Faenza in de geschiedenisboeken

Jeffrey Herlings heeft weer een grote stap gezet op weg naar de wereldtitel in de MXGP. De Brabander wist in Faenza zowel de eerste manche als de tweede manche van de Grote Prijs van Italië op zijn naam te schrijven, waarmee hij logischerwijs ook de eindzege voor zich opeiste.

De dubbele zege levert hem ook een notering in de geschiedenisboeken op. Herlings is namelijk de eerste coureur die twee keer de GP in Faenza heeft weten te winnen. Als 17-jarige jongen won hij in 2012 ook al op het keiharde parcours in Italië.

In beide manches was de koppositie aanvankelijk voor de jonge Spanjaard Jorge Prado, die zijn debuut maakte in de MXGP, maar ook Herlings was alert bij de start en zat meteen in het kielzog van Prado.

Met nog vijf minuten op de klok kwam Herlings naast de Spanjaard, om vervolgens de leiding in de race over te nemen en die positie niet meer af te staan.