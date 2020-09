Herlings ook op dreef in MXGP Italië: winst in eerste manche

Jeffrey Herlings viert een overwinning in de MXGP - ANP

Jeffrey Herlings heeft in Faenza de eerste manche van de MXGP van Italië op zijn naam geschreven. De 25-jarige leider in de WK-stand moest lang in de achtervolging op Jorge Prado, maar pakte in de laatste rondjes de koppositie en stond die niet meer af. Voordat de MXGP-race begon in Italië was er nogal wat commotie rondom de coronatesten. Zo testte Brian Bogers positief, waardoor hij vandaag niet in actie mocht komen. Dat gold ook voor de Italiaanse motorcrosser Michele Cervellin.

"Toch zijn er twijfels over de geldigheid van de tests", vertelde Bogers aan motorsport.com. "Veel mensen zijn positief getest en van sommige testresultaten is al bekend dat die niet correct zijn. Zelf heb ik ook geen klachten en ben ik niet ziek." Zonder Bogers en Cervellin gingen de andere MXGP-rijders wel de baan op. Herlings pakte in de kwalificatie verrassend poleposition en dat was gunstig voor de 25-jarige motorcrosser op de keiharde baan in Faenza. Achtervolging In de eerste manche kwam Herlings goed uit de startblokken, maar moest hij wel in de achtervolging op koploper Jorge Prado, de 19-jarige debutant in de MXGP. Herlings had een achterstand van zo'n vijf seconden op de Spaanse MX2-winnaar van 2018 en 2019. Herlings, die drie weken geleden in Letland zijn eerste MXGP-zege boekte sinds de herstart van het seizoen, ging Prado net voor het eind van de eerste manche voorbij en stond die koppositie niet meer af. Prado kwam in de allerlaatste ronde nog ten val en finishte uiteindelijk als vierde.

Glenn Coldenhoff reed lang op de achtste plaats, maar finishte uiteindelijk als zevende. Dat was net voor Tim Gajser, die derde staat in het klassement. Antonio Cairoli, de Italiaanse nummer twee in de WK-stand, finishte in de eerste manche als derde. Herlings was na afloop tevreden met zijn optreden in de eerste race. "Ik had een goede start en ik ging daarna achter Prado aan. Dat ging prima. Hopelijk lukt het ook in de tweede manche en kom ik niet ten val."