Jochems grijpt tijdens CHIO in Rotterdam net naast zege in Grote Prijs

Springruiter Kevin Jochems heeft bij het CHIO in Rotterdam net naast de zege in de Grote Prijs gegrepen. Daniel Coyle uit Ierland was hem in de barrage te snel af: 36,69 om 37,20.

Liefst veertien combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage en vier van hen kwamen uit Nederland: Jochems met Cornetboy, Patrick Lemmen met Exit Remo, Hessel Hoekstra met Icoon en Lars Kersten met Emmerton.

Jochems (26), die vorig jaar met Turbo de wereldbekerwedstrijd in Oslo won, reed al een snelle eerste omloop en was ook snel in de barrage. Na hem wisten drie ruiters niet onder zijn tijd te duiken, maar de laatste starter Coyle was toch iets sneller.

Ervaren ruiters als Willem Greve, Marc Houtzager, Harry Smolders en titelverdedigster Sanne Thijssen misten de barrage.

For President weigert

Thijssen kwam niet in actie met haar hengst Con Quidam, waarmee ze had meegedaan in de door Nederland gewonnen landenwedstrijd, maar met For President. Het paard weigerde echter te springen bij de muur, waarna ze met twintig strafpunten eindigde.

Smolders koos eveneens niet voor zijn toppaard en startte met Une de l'Othain in plaats van Monaco. Net als Greve en Houtzager voltooide hij het parcours in het Kralingse Bos met acht strafpunten.