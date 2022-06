Slot onderscheiden met Rinus Michels Award, oeuvreprijs voor Van Marwijk

Arne Slot heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor beste trainer in de eredivisie van afgelopen seizoen. De trainer van Feyenoord hield onder anderen Erik ten Hag achter zich, die deze zomer Ajax inruilde voor Manchester United.

De 43-jarige Slot werd dit seizoen met Feyenoord derde in de eredivisie en leidde de club verrassend naar de eerste Europese finale in twintig jaar. In de finale van de Conference League verloren de Rotterdammers van AS Roma.

Voor Slot is het de eerste keer dat hij de Rinus Michels Award wint. Ten Hag won de prijs al drie keer. Ron Jans (FC Twente), Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles) en Joseph Oosting (RKC Waalwijk) waren de andere genomineerden.

Lukkien beste van de eerste divisie

Dick Lukkien werd gekozen tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. De 50-jarige trainer van FC Emmen leidde zijn ploeg naar het kampioenschap in de eerste divisie en dwong zodoende promotie af naar de eredivisie.