Hockeymannen sluiten Pro League winnend af dankzij strafcornerkiller Blaak

De Nederlandse hockeymannen gaan op vakantie met een overwinning. In de afsluitende Pro League-wedstrijd versloeg Oranje in Den Bosch Spanje met 4-1. Een galavoorstelling was het niet, vermakelijk wel. Het ging op en neer en Spanje miste vijftien (!) strafcorners. Of beter gezegd: strafcornerkiller Pirmin Blaak redde.

Nederland stelde vorige week zondag al de eindoverwinning in de landencompetitie veilig na winst op India. Van de zestien wedstrijden verloor Oranje er slechts één. Met 42 punten eindigt Nederland op ruime voorsprong van nummer twee België (35 punten).

Husselen met basisopstelling

De wedstrijd tegen het Spanje van oud-Oranjebondscoach Max Caldas ging daarom eigenlijk nergens meer om. Prestige, misschien, beter op elkaar ingespeeld raken op weg naar het WK in januari 2023, dat zeker.

Het duel met Spanje bood Jeroen Delmée, die een succesvolle eerste periode als bondscoach doormaakt, ook de mogelijkheid wat te husselen in de basisopstelling. Oranje startte met zes andere spelers ten opzichte van een dag eerder tegen Spanje, toen Nederland 4-3 won.

Het begin van de wedstrijd liep even anders dan zaterdag. Waar Nederland een dag eerder vurig begon, met veel beweging en snel op 2-0 kwam, liep het zondag in de openingsfase stroever met flink wat slordigheden. De beste kansen waren voor Spanje en Nederland overleefde vijf strafcorners.