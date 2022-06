Wéer Nederlands record kogelstootster Schilder, ook Klaver en Bonevacia vallen op

Kogelstootster Jessica Schilder - ANP

Schilder maakte vorig jaar al indruk met haar afstanden en maakt ook dit jaar grote stappen in haar discipline. In maart verraste de 23-jarige atlete met brons bij de WK indoor. Bij de FBK Games op 6 juni stootte ze de kogel voor het eerst in de buitenlucht over de grens van de negentien meter: 19,17. Daarna ging het via 19,19 en 19,46 naar 19,68 meter zondag in Apeldoorn. Voor de FBK Games stond het Nederlands record nog op haar naam met 18,89 meter. Met haar nieuwe record bezet Schilder de vierde plaats op de wereldranglijst van dit seizoen. Het maakt haar tot een medaillekandidate over drie weken bij de WK atletiek in Eugene. Daarvoor had ze zich al geplaatst. Klaver opnieuw onder WK-limiet De Nederlandse kampioenschappen vormden de laatste kwalificatiemogelijkheid voor de WK, die op 15 juli in het Amerikaanse Eugene beginnen. In Apeldoorn lukte het op Lieke Klaver na niemand om een limiet te slechten. Klaver deed dat zaterdag met 22,71 seconden op de 200 meter en herhaalde dat zondag in de finale van die afstand met 22,74. Het leverde haar afgetekend goud op.

Femke Bol (tweede) en nationaal kampioene Lieke Klaver na de 200 meter - ANP

De goede tijden op nieuwe spikes waren voor Klaver vooral een bevestiging dat de snelheid momenteel goed is. De 200 meter laat ze in Eugene schieten. Klaver richt zich deze zomer volledig op de 400 meter en de estafette op de 4x400 meter, waar ze ook een belangrijke schakel in is. Achter Klaver liep Femke Bol, op de WK medaillekandidate op de 400 meter horden, naar de tweede plaats op de 200 meter. De twee lieten in Apeldoorn de 400 meter schieten. Bonevacia wint in topveld 400 meter Liemarvin Bonevacia veroverde de titel op de 400 meter, de afstand waarop de Nederlandse mannen de laatste jaren vooral in estafetteverband heel sterk presteren. In de finale stond de hele Nederlandse top aan de start. Bonevacia, kopman van het team, weerstond zondag aanvallen van Isayah Boers (tweede in 46,02) en Ramsey Angela (derde in 46,44). Verder in de finale nog Tony van Diepen (loopt op WK de 800 meter), Terrence Agard en Jochem Dobber; allemaal jongens die de laatste jaren bijdroegen aan Oranje-medailles op de 4x400 meter.

Liemarvin Bonevacia - ANP

Bonevacia noteerde als winnaar 45,34. Dat is zijn beste seizoentijd, maar niet voldoende om aan de WK-limiet van 44,90 te voldoen. De Nederlands kampioen staat op de wereldranking echter hoog genoeg dat hij alsnog individueel kan uitkomen op de WK. Daarvoor is een plaats bij de beste 32 nodig. Wachtkamer Door het rankingsysteem wordt de definitieve Nederlandse WK-ploeg pas later bekend. Er zit nog een aantal atleten in de wachtkamer. Van de atleten die aan de limieten hebben voldaan, maakte Nadine Visser in Apeldoorn indruk op de 100 meter horden. Visser, die tijdens het indoorseizoen een vervelende hamstringblessure opliep maar weer helemaal fit is, veroverde de titel in een tijd van 12,77 . In de series had de nummer vijf van de Olympische Spelen al voor 12,84 getekend. Maureen Koster, zeker van WK-deelname op de 5.000 meter, won met overmacht de titel op de 1.500 meter. Taymir Burnet werd verrast op de 200 meter. De sprinter was de favoriet voor goud, maar de 23-jarige Mustafa Hassan Mahamuud liep hem op het laatste rechte stuk voorbij. Mahamuud won in 20,90 seconden. De 29-jarige Burnet moest tevreden zijn met zilver in 21,03. Op de 110 meter horden kon Koen Smet zijn favorietenrol niet waarmaken. De jonge Timme Koster (19) bleek in 13,80 seconden de snelste. Smet moest genoegen nemen met brons (13,92).