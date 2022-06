Waterpolosters dankzij uitstekend derde kwart tegen Canada naar kwartfinales WK

Op de Spelen van vorig jaar in Tokio, waar Oranje zesde en Canada zevende werd, won Nederland in de groepsfase met 16-12.

Het was al de derde keer in korte tijd dat Nederland en Canada elkaar troffen op een groot mondiaal toernooi. Op de WK van 2019 stonden beide landen ook al tegenover elkaar in de tussenronde en ook toen was Nederland het sterkst, 5-4.

De Nederlandse waterpolosters hebben op de WK in Boedapest de laatste acht bereikt. In de tussenronde won Oranje dankzij een uitstekend derde kwart met 10-7 (1-2, 2-1, 6-2,1-2) van Canada.

Alle duels van Oranje zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De kwartfinale Nederland-Griekenland wordt dinsdag 28 juni gespeeld. De tijd van dat duel is nog niet bekend.

Waar de groepswedstrijden eerder deze week in het binnenbad werden afgewerkt, speelden Nederland en Canada in het buitenbad in Boedapest. Wellicht dat dat van invloed was, maar beide ploegen speelden wat wankel in het eerste kwart.

Nederland raakte twee keer de lat en Canada drie keer. Oranje was slordig in de passing, zette veel te weinig druk en wist pas vlak voor het einde van de periode voor het eerst te scoren.

Aarts sleept Oranje er doorheen

Ook in het tweede kwart waren de goals schaars; er werd matig geschoten en keepsters Laura Aarts en Jessica Gaudreault waren op dreef. Oranje kwam wel iets beter in zijn spel, al bleef het slordig van beide kanten.

Meteen na rust ging het opeens lopen bij Nederland, dat de stand binnen vijf minuten van 3-3 naar 8-3 tilde, onder andere dankzij een prachtige boogbal van de pas 17-jarige Lola Moolhuijzen. Ook Maxine Schaap scoorde met een boogbal en maakte er 9-4 van.

In het slotkwart verzuimde Oranje zijn kansen te benutten, terwijl Canada met een alles-of-niets-tactiek langzaam dichterbij sloop. Het was aan keepster Aarts, paal en lat te danken dat Oranje de overwinning niet uit handen gaf.