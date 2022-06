Bagnaia wint MotoGP-race in Assen, baaldag voor WK-leider Quartararo

Francesco Bagnaia heeft op het circuit van Assen de overwinning in de MotoGP voor zich opgeëist. De Italiaan boekte zijn derde zege van het jaar in de koningsklasse van de motorsport en is de eerste TT-winnaar op een Ducati sinds Casey Stoner in 2008.

Fabio Quartararo, winnaar in Assen in 2021 en de leider in het WK-klassement, kende geen beste dag. Hij ging onderuit, nam Aleix Espargaró mee, stapte weer op en viel na zijn tweede crash alsnog uit.

Inhaalrace

Espargaró zakte naar plaats vijftien, maar knokte zich, mede door een geweldige laatste ronde, knap terug naar de vierde plek.

Achter de ongenaakbare Bagnaia zorgde zijn landgenoot Marco Bezzecchi voor de grootste verrassing. De MotoGP-rookie eindigde met zijn tweede plek voor het eerst op het podium.

Quartararo behield ondanks zijn nulscore in Assen de leiding in het kampioenschap, maar de Fransman zag wel Espargaró naderbij komen.