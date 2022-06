Omstreden melding judofederatie ettert voort: 'Moeten ze niet nog een keer flikken'

Het besluit van de internationale judofederatie (IJF) om Russische judoka's toe te laten tot het grandslamtoernooi in het Mongolische Ulaanbaatar is in de judowereld met weinig enthousiasme ontvangen.

Noël van 't End, wereldkampioen in 2019, uitte met name kritiek op de verstrekkende maatregel bij een eventuele weigering te strijden tegen Russen. "Het gekke was dat de IJF pas dertig minuten voor aanvang van het toernooi aangaf dat als één iemand zou besluiten om niet te vechten, het hele team (land) gediskwalificeerd zou worden. Dat was wel even pittig", aldus de judoka, die brons pakte in de klasse tot 90 kilogram.

Het grandslamtoernooi in Ulaanbaatar is het eerste toernooi dat meetelt in de kwalificatiereeks voor de Olympische Spelen in 2024.

Neutrale vlag

Alle Nederlandse judoka's stemden er uiteindelijk mee in om te judoën tegen Russen, die wegens de oorlog in Oekraïne onder neutrale vlag de tatami betraden. Oekraïne trok zich wel terug.

Volgens Van 't End hing er in Ulaanbaatar een apart sfeertje. Hij hoopt dat de IJF later nog van gedachten verandert en de maatregel van tafel gooit. "Want ik vind dat dit niet meer kan. Judo is een individuele sport. Je kan er niet een heel land bij betrekken. Dat is een no-go. Dit moeten ze niet nog een keer flikken."