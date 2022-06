Grandslamzilver voor judoka Meyer, brons voor Van 't End en Korrel

Roy Meyer heeft op de slotdag van het grandslamtoernooi in Ulaanbaatar net naast het goud in de klasse boven 100 kilogram gegrepen. De judoka uit Breda werd in de finale op zijn rug gegooid door Inal Tasoev.

Op weg naar de halve finales had Meyer de Mongoliër Arman Amanjol en Magomedomar Magomedomarov (VAE) met ippon verslagen. In de strijd om een finaleplaats had hij het moeilijk tegen Hyoga Ota. De VAR annuleerde onder meer een score van de Japanner, die in de verlenging tegen zijn derde straf aanliep en daarmee de wedstrijd verloor.

Meyer had beide eerdere partijen tegen finale-opponent Tasoev gewonnen. Hij koos onmiddellijk de aanval, maar de Rus nam die over en na tien seconden lag onze landgenoot al op zijn rug.

Bronzen plakken

Noël van 't End (-90 kilogram) en Michael Korrel (-100 kilogram) bereikten in hun klasse de halve finales. Ze verloren die en werden naar de strijd om het brons verwezen. Beiden brachten die tot een goed einde.

Van 't End judode tegen Erlan Sjerov in de troostfinale en Korrel trof Kentaro Iida. Zowel de Kirgiziër als de Japanner liep in de verlenging vanwege passiviteit tegen zijn derde straf aan.

Jur Spijkers (+100 kilogram) verloor in de kwartfinales van Ota, waarna de Europees kampioen in de herkansingen boog voor Magomedomarov. Spijkers werd zevende. Het toernooi zat er na één partij alweer op voor Jesper Smink (-90 kilogram) en Simeon Catharina (-100 kilogram)