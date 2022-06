Nederlanders zwaargewond na val met trike in afgrond bij Gardameer

Twee Nederlanders zijn bij het Gardameer in Italië zwaargewond geraakt toen ze met een trike, een driewielige motor, vijftig meter naar beneden vielen. Volgens lokale media vlogen ze met een derde Nederlandse toerist in een haarspeldbocht uit de bocht een ravijn in.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend in Brenzone aan het Gardameer. De twee zijn met een helikopter naar een ziekenhuis in Verona gebracht. De derde rijder van de trike raakte lichtgewond. Ze maakten deel uit van een groep van zeven Nederlandse toeristen.