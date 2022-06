'Pijn pakken en door', pept Van Veenendaal zich twee dagen na Engelse zeperd op

Van Veenendaal, drie jaar geleden verkozen tot beste keepster van de wereld, baalde flink van haar flater. Ze schatte een schot van afstand verkeerd in en zag de bal onder haar door glippen en in de goal belanden.

En toch zal dat aan het rotgevoel van Sari van Veenendaal weinig veranderd hebben. Ze ging flink in de fout in bij de derde goal van de Engelsen, maar moet nu door: het EK staat al voor de deur. "Dit is nou eenmaal het vak dat ik heb. Soms gaat het niet zoals je wil, maar er is geen tijd om er lang bij stil te staan."

Evalueren, parkeren en de blik weer op de toekomst; de ervaren goalie kent het klappen van de zweep. Ze speelde jaren in het buitenland, bij Arsenal in Engeland en bij Atlético Madrid in Spanje. En sinds twee seizoenen weer in de top van Nederland, bij PSV.

"Natuurlijk maakt het mij boos, als ik daarna mijn eigen optreden terugzie. Het zou gek zijn als het me niks deed. Maar nu moeten we weer verder: pijn pakken en door."

Hoewel de uitslag pijnlijk was, zag Van Veenendaal ook dingen goed gaan. Althans, in de eerste zestig minuten van de wedstrijd, toen het duel nog behoorlijk in evenwicht was. Dat gevoel probeerde ze al op het veld in Leeds, meteen na het laatste fluitsignaal, op haar medespeelsters over te brengen.

"Ik heb toen gezegd dat we nog twee weken hebben en dat een toernooi iets heel anders is dan zo'n losse oefenwedstrijd. We moeten bij elkaar blijven en moeten het samen gaan doen."