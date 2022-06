Zomercarnaval Rotterdam krijgt voor het eerst een koning

Het Zomercarnaval in Rotterdam krijgt dit jaar een primeur: behalve een koningin wordt ook een koning gekozen, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Op 29 en 30 juli zal voor het eerst na twee coronajaren het centrum van Rotterdam weer vollopen voor een tropisch festival met praalwagens en dansers.

De verkiezing van de koningin van het Zomercarnaval is sinds de eerste editie in 1984 vaste prik. Deze editie wordt voor het eerst ook een koning gekozen. "We zijn de eerste ter wereld die een koning carnaval hebben", zegt Karel Willems van stichting Zomercarnaval Nederland.

Verrijking

"Een verrijking voor het carnaval", vindt deelnemer Joyce, die in de running is om koningin te worden. "Mannen doen ook mee aan carnaval. Dus zij moeten ook de kans krijgen om king te worden."