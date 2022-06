'Tekorten in de jeugdzorg lopen verder op door verloop van personeel'

De tekorten in de jeugdzorg lopen steeds verder op. Volgens RTL Nieuws lukt het tien van de veertien jeugdbeschermingsorganisaties niet om kwetsbare kinderen binnen de wettelijke norm van vijf werkdagen te voorzien van een vaste jeugdbeschermer. Bestuurder Kruithof van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Jeugdzorg Nederland maakt zich zorgen. "Ik heb er buikpijn van. Ik vind het kwalijk dat wij als samenleving de meest kwetsbare kinderen onvoldoende prioriteit geven." 'Twee uur per week' Een kind krijgt een jeugdbeschermer toegewezen als het thuis niet goed gaat. "Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische problematiek, verslavingsproblematiek, huiselijk geweld, kindermishandeling en complexe scheidingen", aldus Kruithof. De situatie op de arbeidsmarkt wordt als oorzaak gegeven: er is in de sector te weinig personeel en veel verloop. Volgens Kruithof heeft een jeugdbeschermer in Rotterdam nu gemiddeld twee uur per week tijd voor een gezin en dat is inclusief administratiewerkzaamheden. RTL Nieuws polste jeugdbeschermingsorganisaties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Noord-Brabant en Drenthe.

Jeugdbescherming In Nederland kan de overheid ingrijpen in de opvoedsituatie: kwetsbare kinderen en gezinnen krijgen dan gedwongen hulp. Als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Die wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermingsorganisatie.

Staatssecretaris Van Ooijen heeft vorige maand aangekondigd dat hij flink wil hervormen in de jeugdzorg. "Om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben", zei hij toen. Van Ooijen wil onder meer de marktwerking terugdringen, excessieve winsten aanpakken en de groei van het aantal jeugdzorgaanbieders beteugelen. In maart was er op het Malieveld in Den Haag een demonstratie van medewerkers en gebruikers van jeugdzorg. Daar vertelden ze over lange wachtlijsten en de werkdruk: