Bendsneyder in Assen knap vijfde in Moto2, primeur voor Japanner Sasaki in Moto3

Bo Bendsneyder heeft zijn beste prestatie in de Moto2 geëvenaard. De 23-jarige Rotterdammer eindigde voor een enthousiast thuispubliek op het circuit van Assen als vijfde. De Spanjaard Augusto Fernández bleek de beste. Bendsneyder, achtste in de kwalificatie, staat niet bekend als de beste starter. Hij zakte op het TT-circuit weg naar plek tien, maar in het vervolg van de race reed hij prima. Tevreden gevoel De rijder van Pertamina Mandalika SAG Team lag zelfs even derde en evenaarde uiteindelijk zijn vijfde plek van vorig jaar in Le Mans. "Ik heb geknokt. Helaas net geen podium, maar we kunnen tevreden zijn", aldus Bendsneyder na afloop. Bekijk hieronder zijn volledige reactie, alsook die van Zonta van den Goorbergh.

De winst ging naar Férnandez. De Spanjaard boekte zijn derde GP-zege van het seizoen en komt nu qua punten op gelijke hoogte met klassementsleider Celestin Vietti, die op de vierde plaats eindigde. Een andere Nederlander, de pas 16-jarige Zonta van den Goorbergh, kwam als achttiende over de streep tijdens zijn debuut in Assen. Primeur Sasaki Ayumu Sasaki was verrassend de beste in de Moto3. De 21-jarige Japanner boekte na een buitengewoon boeiende race de eerste zege uit zijn loopbaan.

Primeur voor Japanner Sasaki in Moto3 na incidentrijke laatste ronde - NOS

Sasaki, die in mei op het circuit van Mugello nog beide sleutelbenen brak, had zaterdag poleposition gepakt. Hij wist de leiding even in handen te houden, maar mede door een eigen stuurfout moest hij Izan Guevara in ronde twee voor laten. Valpartij De Spanjaard reed lang aan kop, terwijl het achter hem steeds stuivertje wisselen was. In de laatste ronde gingen David Muñoz, Jaume Masià en John McPhee onderuit, waardoor zij wegvielen uit de kopgroep. Sasaki ging Guevara voorbij, wat hem zijn eerste zege in 95 GP's opleverde. Klassementsleider Sergio García werd derde.