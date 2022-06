Dode en gewonden bij Russische raketaanvallen op Kiev, reddingswerkers op zoek

Bij raketaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is vanochtend iemand omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politiechef vielen de slachtoffers toen een raket een appartementencomplex in het centrum van Kiev trof.

"Het is een gebouw met negen verdiepingen. De bovenste drie zijn deels verwoest", zegt verslaggever Jeroen de Jager vanuit Kharkov. Eind april was hij in de buurt waar de raketten insloegen. "Het ligt pal naast de Artema-rakettenfabriek, midden in de stad. Het kan zijn dat de Russen hebben geprobeerd om die fabriek te raken." Of de fabriek nog in gebruik is, is niet bekend.

Volgens burgemeester Klitsjko is het "misschien een symbolische aanval" van de Russen in aanloop naar de NAVO-top in Madrid van komende week.

Sinds de terugtrekking van de Russische troepen uit de regio wordt Kiev nog met enige regelmaat getroffen door luchtaanvallen. Volgens persbureau AP gaat het om de zwaarste Russische luchtaanvallen op Kiev in enkele weken.

"Er zit een soort logica in", zegt De Jager. "Nu er veel meer wapens uit het Westen worden aangevoerd, proberen de Russen infrastructuur te raken waarover die wapens worden aangevoerd en waar ze worden opgeslagen."

De raketten sloegen in in Sjevtsjenkivsky, een historisch district in het centrum van de hoofdstad met veel restaurants en cultuurinstellingen. Ook eind april sloegen daar raketten in. Daarbij vielen meerdere gewonden en overleed een journalist.