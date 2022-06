Kenkhuis kraakt beleid KNZB: 'Heeft geen Ranomi's, Femke's of finales opgeleverd'

In de studio van de NOS maken oud-zwemmers Johan Kenkhuis en Femke Heemskerk, die vorig jaar een punt achter haar imposante loopbaan zette , de balans op. "Ik vind eigenlijk dat we het best wel goed gedaan hebben", zegt Heemskerk.

Met zilver op de 100 meter schoolslag voor Arno Kamminga en brons voor het gemengde estafetteteam op de 4x100 meter wisselslag , pakte Nederland bij de WK langebaanzwemmen in Boedapest twee medailles. Dat is er één meer dan bij de editie ervoor, maar gezien de Nederlandse zwemhistorie een schamel aantal.

Heemskerk over prestaties Nederlandse zwemmers: 'Best goed gedaan' - NOS

Met negen finaleplaatsen deed Nederland het in Hongarije even goed als in 2015. In 2011 deden de Nederlandse zwemmers het voor het laatst beter op een WK.

Het was in 2013 op de laatste dag van de WK zwemmen in Barcelona dat Kenkhuis, ook in de studio van de NOS, zijn zorgen uitte over de staat van het Nederlandse zwemmen. "Het gaat mijn inziens heel slecht. Ik ben niet onder de indruk van wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd binnen de bond", zei Kenkhuis toen.

Anno 2022, na de WK in Boedapest zijn de zorgen niet voorbij. "Toen, in 2013, was de KNZB zo'n tien jaar bezig met een centraal trainingsprogramma", aldus Kenkhuis. "Dat goede zwemmers van de verenigingen bij elkaar gezet worden om samen te trainen. Met als doel het Nederlandse zwemmen een impuls te geven."

"We moeten nu twintig jaar later concluderen dat het niet rendeert", zegt Kenkhuis. "Het heeft niet meer Ranomi's, Femke's of finaleplaatsen opgeleverd. Ook komen er maar 7 van de 19 zwemmers op deze WK van die centra."