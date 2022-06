Man steelt camper en rijdt Maas in

In Venlo is vanochtend een man met een gestolen camper in de Maas terechtgekomen. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De man wordt ervan verdacht dat hij de camper heeft gestolen.

Volgens de politie raakte de dief bij zijn poging om de camper te stelen slaags met de eigenaar. Daarbij raakte de dief gewond, maar hij wist er desondanks met de camper vandoor te gaan.

Hij reed op de Groeneweg, die langs de Maas loopt, en belandde door onbekende oorzaak van de weg. Met de voorkant van de camper kwam hij in de rivier terecht. Gealarmeerde agenten hielden hem aan.

Een bergingsbedrijf gaat het voertuig uit de Maas halen.