Jakobsen blijft waakzaam voor Groenewegen in massasprints: 'Zeker als er hekken zijn'

"We mogen dat niet vergeten. Daarom vind ik het ook niet erg om het erover te hebben. Houd het maar als stok achter de deur, dat hij op zijn lijn moet blijven. En dat hij een nette sprinter is en eerlijk wint."

Ook al is het bijna twee jaar geleden en bereidt hij zich fitter en sterker dan ooit voor op zijn eerste Tour, zijn val in Polen zal altijd een prominente plek opeisen in zijn geheugen. En vergeten wat Dylan Groenewegen daar deed, dat zal Fabio Jakobsen nooit kunnen. Dat wil hij ook niet.

Hij zegt het niet zozeer uit gevoelens van wrok, hij zegt het omdat hij het ziet als de realiteit. "Ik denk dat onze namen altijd aan elkaar gekoppeld zullen worden. En ik ben altijd voorzichtig en waakzaam in de sprints, maar bij hem net iets extra. Ik denk dat dat normaal is. Omdat ik bang ben dat hij afwijkt van zijn lijn. Want iets dat één keer gebeurt, kan ook twee keer gebeuren."

"Of ik zonder bijgedachten kan sprinten tegen hem? Nee... Nee. Ik denk dat dat ook niet vreemd is. Zeker niet als er hekken in de buurt komen. Of er ontstaat een gaatje in de sprint."

Zaterdag in de tweede Tour-etappe zullen de twee al onder een vergrootglas komen te liggen, want dan liggen er kansen voor de sprinters. Jakobsen zegt altijd alert te zullen blijven op de acties van zijn rivaal.

Het had wel anders kunnen zijn. Had Groenewegen in een persoonlijk gesprek met Jakobsen een keer zijn spijt betuigt en zijn fout toegegeven, dan had Jakobsen het wellicht anders bekeken.

Of hij daardoor anders een sprint in gaat? Toch wel. "Het weerhoudt me er niet van om te sprinten, maar ik ben wel iets alerter, ja. Misschien zal dat me ooit eens een overwinning kosten, maar liever dat dan het risico lopen dat ik weer zo'n smakkerd maak. Dat is de kansberekening die je moet maken in het moment."

Jakobsen moest maandenlang herstellen van de val. Nadat hij uit coma was gekomen in het ziekenhuis in Polen, wachtten hem diverse operaties, vooral aan zijn gezicht. Acht maanden later keerde hij terug in competitie.

Groenewegen kreeg een schorsing van negen maanden. Beiden maakten pas in het voorjaar van 2021 hun rentree.