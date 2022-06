Motocrosser Gajser wint eerste manche in Indonesië, Coldenhoff wordt vierde

Na twee jaar van afwezigheid keerde de MXGP terug in Indonesië. Er werd gereden op een net uit de grond gestampt circuit in Sumbawa, op zo'n 1500 kilometer van de hoofdstad Jakarta.

De afgelopen jaren was de MXGP dus even weg uit Indonesië, waar de motorsport van oudsher populair is. Het land werd hard geraakt door de coronacrisis en kende uiterst strenge lockdowns: pas sinds kort worden fans weer toegelaten bij sportevenementen.

Gajser domineert

Echt spannend is het niet meer, in de top van het MXGP-klassement. De Sloveen Gajser staat een straatlengte voor op de concurrentie en lijkt onbedreigd naar de titel te racen.

In Indonesië was het niet veel anders. Na een sterke kwalificatie op zaterdag, controleerde Gajser vanaf de eerste startplek de wedstrijd. De Spanjaarden Jorge Prada en Ruben Fernandez volgden in zijn kielzog, maar konden niet aanvallen.

Coldenhoff reed een sterke eerste manche. Lang werd zijn vierde plek - verkregen na een val van Pauls Jonass - bedreigd door Romain Febvre, maar hij hield stand. Vlaanderen deed het met een achtste plek lange tijd verdienstelijk, maar viel uit met pech.