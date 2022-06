Troost voor nabestaanden 220 vermiste vliegeniers met nationaal monument

Een van de vliegeniers aan boord van McCrories toestel was bommenrichter James Leonard Richards uit Nieuw-Zeeland. Zijn lichaam is nooit gevonden. Richards' neef, die speciaal voor de ceremonie overkomt uit Australië, zal de vleugel officieel onthullen. Ook nabestaanden van andere inzittenden zijn vandaag aanwezig.

Vanmiddag wordt het vier meter hoge monument onthuld. Het staat in het water en is in de vorm van de achtervleugel van een Stirling-bommenwerper. In het bijbehorende informatiepaneel staat daarover: "Een afgebroken vleugel ligt op een plek waar hij eigenlijk niet hoort; net als de vermiste vliegeniers zijn gebleven op een plek ver weg van hun geliefden waar zij eigenlijk niet horen."

"We hebben door de jaren heen archiefstukken verzameld van verschillende squadrons waartoe de bommenwerpers behoorden. Daar staan vaak namen in en soms ook geboortedata. Zo zoeken we verder of er nog nabestaanden zijn. In veel gevallen gaat dat om neven en nichten, of achterneven of achternichten, omdat de vliegeniers zelf nog jong waren toen ze sneuvelden en vaak nog geen kinderen hadden. Het kost vaak veel moeite om ze in het buitenland te traceren. Als dat eenmaal gelukt is dan reageren ze vaak blij verrast."

Tuinhout: "Het IJsselmeer werd in de Tweede Wereldoorlog door de geallieerde bommenwerpers vaak gebruikt als aanvlieg- en terugvliegroute. De Duitsers wisten dat en gebruikten daarom het vliegveld in Leeuwarden als basis voor hun jachtvliegtuigen om de bommenwerpers te onderscheppen. Met succes. Boven het IJsselmeer zijn meer dan honderd geallieerde bommenwerpers neergeschoten."

Een van die bommenwerpers was dus de Stirling-bommenwerper van McCrorie en zijn bemanningsleden. Hun verhaal is de aanleiding geweest voor het monument dat vandaag onthuld wordt. Volgens Tuinhout is het belangrijk om dit soort verhalen door te geven. "Daar is dit monument heel geschikt voor. Het maakt duidelijk hoeveel vermisten er nog zijn, zoveel jaar na dato. Dit monument is alleen voor het IJsselmeergebied, maar het aantal vliegeniers dat boven Nederland is verdwenen is nog veel groter."

Voor Fekke Bandstra en zijn dorpsgenoten is het vanmiddag een speciaal moment. "We zijn er heel wat jaren mee bezig geweest om dit monument voor elkaar te krijgen. Nu het eindelijk gelukt is en het beeld in het water staat doet wel wat met je. Ik krijg er rillingen over mijn rug van."

