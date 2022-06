Zijn Nederlanders het vertrouwen in de politiek kwijt?

De aardbevingen in Groningen en de moeizaam verlopende hersteloperatie. De stikstofcrisis, met als gevolg de boerenprotesten van afgelopen week. De verwijderde sms'jes van premier Mark Rutte. En, niet te vergeten, het toeslagenschandaal. Het zijn allemaal recente kwesties waarbij het vertrouwen in de politiek een flinke knauw kreeg. In de Tweede Kamer gaat het dan ook veel over dat verloren vertrouwen en hoe dat terug te winnen is. Maar hoe diep gaat die vertrouwensbreuk? Zijn we in een politieke vertrouwenscrisis geraakt? En zo ja: kan die zich nog herstellen?

Quote Een kritische burger die nog wel is aangehaakt is juist goed voor de democratie. Josje den Ridder

Allereerst: het vertrouwen in de politiek is op dit moment inderdaad laag, wijzen de cijfers uit. In de laatste meting van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in oktober 2021 gaf 40 procent van de ondervraagden de regering een voldoende voor vertrouwen. Bij de Tweede Kamer bleef de score ook onder de helft, al was die wel iets hoger, al bleef die ook onder de helft. Maar er zijn meer periodes geweest waarin het vertrouwen zo'n laag niveau bereikte. Bijvoorbeeld in 2012, na de val van het kabinet Rutte-I. En in 2016, op het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis. In alle gevallen begon het vertrouwen na een tijdje weer te stijgen.

Hoe wordt het politiek vertrouwen gemeten? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meet het politiek vertrouwen door een representatieve groep kiezers te vragen hun vertrouwen in politieke instituties een rapportcijfer te geven. Het instituut meet zowel het vertrouwen in de Tweede Kamer als het vertrouwen in de regering. "In de praktijk blijkt dat voor de meeste Nederlanders min of meer één pot nat te zijn", zegt SCP-onderzoeker Josje den Ridder. "Het vertrouwen in de Tweede Kamer ligt eigenlijk altijd iets hoger dan in de regering, maar ze gaan samen op en neer."

"Overtrokken conclusies over een enorme, permanente vertrouwenscrisis kloppen dus niet", zegt hoogleraar politicologie Tom van der Meer. "We weten niet hoe lang het vertrouwen laag blijft, maar de kans is groot dat het zich net als de andere keren weer zal herstellen als het functioneren van de politiek verbetert." De sterke daling is bovendien deels te verklaren doordat het vertrouwen in 2020 op een historisch hoogtepunt zat. Dat kwam toen door het rally around the flag-effect, wat inhoudt dat mensen bij grote internationale crises achter hun politieke leiders gaan staan. "Het was te verwachten dat met het uitdoven van dat effect het vertrouwen flink zou dalen", zegt Van der Meer.

Het percentage burgers dat vertrouwen heeft in de politiek - SCP