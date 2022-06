Prinses Margriet reikt koninklijke onderscheiding uit aan choreograaf Wiggers

De Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje is dit jaar uitgereikt aan de oprichter en directeur van het dansgezelschap Introdans, Ton Wiggers. Hij kreeg de medaille gisteravond uit handen van prinses Margriet.

Wiggers krijgt de koninklijke onderscheiding voor zijn inzet om moderne dans toegankelijk te maken voor een breed publiek en "daarbij het betrekken van de regio", schrijft het Koninklijk Huis in een persbericht.

De eremedaille voor Kunst en Wetenschap wordt toegekend aan mensen met uitzonderlijke verdiensten op de terreinen van kunst en wetenschap en is verbonden aan het Koninklijk Huis.

Vijftig jaar

Wiggers richtte Introdans in 1971 in Arnhem op met theatermaker Hans Focking. Het doel was om Oost-Nederland een professioneel dansgezelschap te geven. Gisteravond nam hij na ruim vijftig afscheid van Introdans.

Naast de eremedaille ontving Wiggers ook de Dansspeld, voor zijn inzet binnen het Nederlandse dansveld. Als blijk van waardering voor zijn Gelderse verdiensten ontving hij uit handen van commissaris van de Koning John Berends de Gouden Erepenning van de provincie Gelderland. Burgemeester Marcouch mocht namens het college de Gouden Stadspenning opspelden.