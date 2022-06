WHO: apenpokken nu geen noodsituatie van internationaal belang

De verspreiding van het apenpokkenvirus is op dit moment geen "noodsituatie van internationaal belang", zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die status is het hoogste alarmniveau dat de WHO kan instellen en geldt nu voor de coronapandemie.

In een verklaring laat directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus weten dat de WHO zich baseert op een advies van een deelcommissie die donderdag bijeen kwam. Ghebreyesus zegt: "De experts hebben geadviseerd dat er momenteel geen noodsituatie is op het gebied van de volksgezondheid dat van internationaal belang is."

Stabiel

Volgens de WHO lijkt het aantal besmettingen stabiel te zijn en daalt het cijfer in sommige delen van de wereld. De gezondheidsorganisatie ziet voorlopig daarom geen reden om het alarmniveau te verhogen.

De commissie vindt de verspreiding apenpokkenvirus nog wel zorgwekkend. Er wordt geadviseerd om de situatie over een paar weken opnieuw te bekijken.

Ruim 3000 gevallen

Sinds mei zijn er ruim 3000 gevallen uit ruim 50 landen gemeld bij de WHO. De commissie schrijft dat de meeste besmettingen op dit moment plaatsvinden in Europa. Het gaat dan vooral om mannen die seks hebben met mannen in stedelijke gebieden en niet gevaccineerd zijn tegen pokken.

De situatie wordt volgens de WHO nauwlettend gemonitord. "Er is dringend actie nodig om verdere verspreiding tegen te houden", zegt WHO-baas Ghebreyesus.

Afgelopen woensdag maakte het RIVM bekend dat in Nederland bij 167 mensen apenpokken is vastgesteld. Hier is het aantal besmettingen wel opgelopen.