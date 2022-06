Van Liere wint Grand Prix Special, Nederland de Nations Cup op CHIO Rotterdam

Van Liere maakt favorietenrol waar op Grand Prix Special in Rotterdam - NOS

Door de tweede plaats van Scholtens (Indian Rock) en de derde van Thamar Zweistra (Hexagon's Ich Weiss) gaf Oranje de leidende positie in het klassement daarna niet meer uit handen. De kür werd gewonnen door de Zweed Patrik Kittel.

Topsportevenement sinds 1948

Het CHIO, voluit Concours Hippique International Officiel, wordt al sinds 1948 in het Kralingse Bos in Rotterdam gehouden. Het oudste topsportevenement van de stad is dit jaar al toe aan de 73ste editie.

Van Liere rijdt sinds vorig jaar op Hermès, die onlangs in zijn eerste wedstrijden voor publiek nog wel even moest wennen aan die nieuwe omstandigheden.

"Hermès voelde heel goed aan. Hij is sowieso in topvorm en wordt steeds beter", liet Van Liere na de eerste onderdelen al weten. "Er zijn nog wat kleine dingen die beter moeten en ik wil eigenlijk over die tachtig procent heen."