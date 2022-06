Na de vrouwen ook de mannen uitgeschakeld bij WK drie-tegen-drie basketbal

De Nederlandse 3x3 basketballers hebben zich op het WK in Antwerpen niet kunnen plaatsen voor de halve finale. Frankrijk bleek in de kwartfinale een maatje te groot: 18-12.

Nederland had in de poulefase indruk gemaakt door alle wedstrijden te winnen, onder andere van het als derde geplaatste Letland. Tegen Frankrijk waren de verwachtingen dus hooggespannen.

Frankrijk begon beter dan de Nederlanders en nam gelijk het initiatief. Halverwege kwamen Julian Jaring, Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn beter in hun spel. Heel even leek het erop dat Nederland terug zou komen in de wedstrijd, maar nadat de stand gelijk was getrokken scoorden de Fransen een aantal knappe tweepunters.

Nederland was vervolgens niet in staat om zich opnieuw terug te vechten en dus plaatsten de Fransen zich voor de halve finale. Daarin treft het de Verenigde Staten of Litouwen.

Eerder op de dag werden ook de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld.