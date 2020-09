Ten Cate over Oranje: 'Spelers zijn een goed referentiekader'

Dat liet Kees Jansma weten in de online talkshow van Voetbal International. "Als het waar is, dan zou ik het een eer vinden", reageert Ten Cate tegenover de NOS. "Want de spelers zijn een goed referentiekader."

Vanaf 13.15 uur schuiven interim-bondscoach Dwight Lodeweges en middenvelder Marten de Roon aan voor een persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Italië. Deze is live te volgen via NOS.nl .

Ten Cate zit momenteel zonder werk na zijn vertrek bij het Saoedische Al-Ittihad eerder dit jaar. Twee jaar terug was hij ook al in beeld als bondscoach van Oranje, maar hij bedankte toen voor de eer omdat hij zich door de KNVB onvoldoende gesteund voelde. Dick Advocaat stapte vervolgens in.

Vanavond is Ten Cate te gast in Studio Voetbal en hij gaat daarin uiteraard in op een mogelijk bondscoachschap bij Oranje. Ook de situatie bij zijn ex-club FC Barcelona wordt besproken. De uitzending begint om 23.05 uur op NPO 1 en is ook te volgen via de NOS-app en NOS.nl.