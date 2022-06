Ouwehand vindt dat 'onzichtbare' Rutte boeren excuses moet maken

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat premier Rutte veel meer moet doen in de huidige stikstofcrisis. "Onze premier is onzichtbaar", zei partijleider Ouwehand op het partijcongres.

En dat is, vindt zij, een groot verschil met VVD-minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof die na dertig jaar "pappen en nathouden" plannen heeft gemaakt om de Nederlandse natuur te herstellen. "De premier van Nederland heeft de taak om zijn rol te spelen in de maatschappelijke discussie over de verandering voor boeren. Hij moet het niet overlaten aan Van der Wal alleen. Al moet ik zeggen dat ze het heel goed doet."

Ruim twee weken presenteerde de minister haar plannen: in 131 gebieden met kwetsbare natuur moet de stikstofuitstoot met 70 procent omlaag. Dat betekent dat een deel van de veestapel moet verdwijnen. Het plan leidde tot veel onrust bij boeren en sommige politieke partijen. Donderdag zei Van der Wal in een Kamerdebat dat de genoemde percentages "richtinggevend" en "indicatief" zijn.

Ouwehand wil excuses

Ouwehand begrijpt de onrust onder de boeren, omdat hun jarenlang is verteld dat ze met hun aanpak zo door konden gaan. Wetenschappers waarschuwden echter al jaren dat de Nederlandse boeren te veel stikstof uitstootten en dat het aanbrengen van luchtfilters in hun stallen en andere technische maatregelen niet afdoende zouden zijn. De PvdD zegt dat vorige kabinetten met VVD en CDA deze wetenschappelijke kennis genegeerd hebben en daardoor schuldig zijn aan de huidige problemen.

"De minister-president moet boeren uitleggen dat er fouten zijn gemaakt en dat hij het nu beter gaat doen", aldus Ouwehand. Daarbij passen excuses, vindt zij. "Bied excuses aan en zeg eerlijk dat je de korte termijn winsten van BV Nederland voor hebt laten gaan."