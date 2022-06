Estafettevrouwen sluiten WK af met Nederlands record, goud voor Amerika

Het viertal had in de series de tweede tijd gezwommen, maar bij veel landen waren de toppers er 's ochtends nog niet bij. In de eindstrijd doken ze 0,04 onder het oude record van 3.57,28 van tijdens de Olympische Spelen van Londen op 4 augustus 2012, gezwommen door Sharon van Rouwendaal, Moniek Nijhuis, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo.

In Boedapest ging het goud in 3.53,78 naar de Amerikaanse vrouwen Regan Smith, Lilly King, Torri Huske, Claire Curzan, Australië en Canada werden respectievelijk tweede en derde.

Meilutyte verrast

Verder veroverde twee vrouwen goud die al als tiener op de hoogste trede van het WK-podium stonden. Ruta Meilutyte werd verrassend kampioen op de 50 meter schoolslag. De 25-jarige Litouwse was met 29,70 0,10 sneller dan Benedetta Pilato.