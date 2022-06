Nederlandse hockeyers winnen van Spanje in Pro League, Galema scoort bij rentree

De Nederlandse hockeymannen schreven vorige week de Pro League op hun naam en dus stond er zaterdag tegen Spanje niets meer op het spel. Desondanks werd het een aantrekkelijk duel in Den Bosch dat Nederland winnend afsloot: 4-3.

Nederland schoot tegen het Spanje van oud-Oranjebondscoach Max Caldas uitstekend uit de startblokken. De Spanjaarden werden door het goede aanvalsspel van Oranje direct onder druk gezet en dat resulteerde in een vroeg doelpunt van Thierry Brinkman, die de bal kiezelhard binnenschoot.

Niet veel later verdubbelde Nederland de voorsprong. Jelle Galema speelde in januari zijn laatste interland en keerde na lang blessureleed terug in de ploeg. De speler van Oranje-Rood vierde zijn rentree met een doelpunt door een voorzet van Floris Wortelboer uit de lucht binnen te slaan.

Concentratieverlies

Nederland verloor na de goede start de concentratie en zag Spanje terugkomen in de wedstrijd. De aansluitingstreffer ging na een voorzet via doelman Maurits Visser binnen en vervolgens trok Ignacio Rodriguez met een droge schuiver de stand gelijk.