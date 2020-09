Gemeente Groningen: 'Wij zijn overvallen door de vechtpartij'

Volgens een woordvoerder had de gemeente voor gisteravond geen enkele aanwijzing dat er iets zou gebeuren. Er was daarom geen extra politie aanwezig in het centrum op het moment van de vechtpartij. "We zijn er door overvallen", geeft de woordvoerder toe .

De gemeente had uit voorzorg de supporters van Arminia Bielefeld al verboden naar het oefenduel van vanmiddag tegen FC Groningen te komen. "We hadden aanwijzingen dat er zondag rondom de wedstrijd mogelijk iets zou gebeuren. Om die reden hadden we voor de zondag een noodbevel afgevaardigd, zodat de politie de mogelijkheid heeft mensen weg te sturen", zegt een woordvoerder van burgemeester Schuiling.

De gemeente heeft direct na de vechtpartij het noodbevel dat al klaar lag naar voren gehaald. Het werd per direct van kracht.

Voorbereid

Cafémedewerker Joachim van Eig zegt dat de Duitse supporters gisteravond vlak voor het gevecht in zijn kroeg waren. "Ze waren heel vriendelijk. We dachten niet meteen aan hooligans", vertelt hij aan RTV Noord. "De wedstrijd tegen FC Groningen is zondag, ze komen hier vast om alleen een leuke avond te hebben."

Volgens Van Eig sloeg de sfeer ineens om. De mannen hadden net betaald, dat moest een beetje gehaast, zo viel het hem op. "Volgens mij hadden ze via de app of sociale media contact gehad met de Groningse relschoppers."

Volgens Van Eig leken de Duitse supporters voorbereid. "Ze deden ineens een bitje in en bedekten hun mond en neus om onherkenbaar te zijn. En toen gingen ze los. Je kon echt zien dat ze dit vaker hadden gedaan."

Aan gort geslagen

Na het gevecht lag de straat bezaaid met stoelen, planten, tafels, banken en glaswerk. "Het is normaal echt heel gemoedelijk hier", zegt café-eigenaar Larissa van Duuren. "Als je dit hebt gezien, kun je vannacht niet goed slapen. Er is heel veel aan gort geslagen." Van Duuren is kwaad. "We hebben het als horeca al zo moeilijk sinds het begin van de coronacrisis. Nu mogen we weer open en hebben we dit. Hoe haal je het in je hoofd?"

De gemeente zegt dat getroffen horeca-ondernemers contact kunnen opnemen met de gemeente over de schade. "Dan kijken we wat we kunnen doen", zegt de woordvoerder.

De gemeente zegt geen aanwijzingen te hebben dat het rond de wedstrijd vanmiddag weer misgaat. Over extra veiligheidsmaatregelen laten de gemeente en politie niets los, behalve dat het noodbevel van kracht is. Een afgelasting van de wedstrijd is volgens de woordvoerder nooit aan de orde geweest. "We laten zoiets niet verpesten door een kleine groep."