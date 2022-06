Markus volgt Pieters op als Nederlands kampioen op de weg: 'Hoop dat ze trots is'

Lorena Wiebes (Team DSM), die sterk reed en op de VAM-berg steeds attent voorin zat, was de snelste van de achtervolgers en eindigde op zeven seconden als derde. Marianne Vos (Jumbo-Visma), die lang in een ontsnapping zat, werd vierde.

Markus, die woensdag tweede werd in de tijdrit, en Van Anrooij (Trek) reden op tien kilometer van de finish weg uit de groep met titelfavorieten. Meer dan een kleine halve minuut kregen ze niet. Maar de achtervolging die in de laatste kilometers en op de laatste beklimming van de VAM-berg werd ingezet, was onvoldoende.

Riejanne Markus is op de VAM-berg Nederlands kampioen op de weg geworden. De Jumbo-Visma-renster versloeg medevluchter Shirin van Anrooij in de sprint. Ze bleven de jagende groep met titelfavorieten nipt voor.

Markus volgt de van een harde crash herstellende Amy Pieters op als nationaal kampioen. "Heel bijzonder. Vorig jaar vierde ik het samen met Amy de dag na de koers en nu mis ik haar al heel het jaar naast me in de koers", zei Markus na afloop. "Ik denk heel veel aan haar. Ik hoop dat ik haar een beetje recht kan doen met de trui en dat ze trots op mij is."

Acht keer over VAM-berg

De rensters moesten 124,5 kilometer afleggen, waarin zij acht keer in tweevoud de VAM-berg over moesten. De klim in het verder vlakke parcours bestond uit twee zeer pittige delen. Het eerste deel 500 meter lang met gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent (maximaal 24%), het tweede deel 200 meter lang met gemiddeld 12 procent (maximaal 16%).

Op ruim zestig kilometer van de streep brak de wedstrijd open en viel het peloton - met drie beklimmingen van de VAM-berg in de benen - her en der uit elkaar. Jumbo-Visma leek even verrast en moest even met alle hens aan dek een klein gaatje dichtrijden.