Oekraïne geeft Severodonetsk op, militairen teruggetrokken naar Lysytsjansk

Oekraïne heeft de stad Severodonetsk opgegeven. De gevluchte burgemeester Strjoek zegt dat de stad volledig in handen is van de Russen en het Oekraïense leger bevestigt dat het zich volledig uit de stad heeft teruggetrokken.

Het hoofd van de militaire inlichtingendienst zegt dat de troepen zich hebben teruggetrokken naar Lysytsjansk, aan de andere oever van de Donets-rivier. "Rusland gebruikt de tactiek die ook in Marioepol is gebruikt", zegt hij over Severodonetsk. "De stad wordt van de kaart geveegd. Het is gezien de omstandigheden niet meer mogelijk om de verdediging tussen de ruïnes en in het open veld vast te houden."

Mensen kunnen niet zomaar weg

Veel burgers die nog in de stad waren, zijn gevlucht naar het complex van de Azot-chemiefabriek, waar schuilkelders zijn. Maar volgens de burgemeester kunnen mensen die nog in Severodonetsk zijn niet zomaar weg. Ze kunnen alleen naar gebieden die onder controle staan van Rusland. Vermoedelijk zitten er nog zo'n 10.000 mensen in de stad, die eerder 100.000 inwoners telde.

De burgemeester zegt dat de Russen hun eigen bestuur in Severodonetsk willen opzetten. "Voor zover ik weet hebben ze een soort commandant ingesteld", zei Strjoek op de Oekraïense televisie.

Overname Loegansk

Gisteren werden de Oekraïense militairen in de stad opgedragen te vertrekken. De stad wordt al weken door het Russische leger onder vuur genomen. Dat probeert de hele regio Loegansk in te nemen. Nu Severodonetsk is gevallen, heeft Oekraïne in Loegansk alleen nog de controle over de stad Lysytsjansk. Ook controleert Rusland inmiddels de helft van Donetsk, de andere provincie in de Donbas-regio.

Voor Oekraïne is het verlies van Severodonetsk een grote klap. President Zelensky zei eerder dat het gevecht om Severodonetsk cruciaal is voor de uitkomst van de oorlog in het oosten van het land. "Het lot van de Donbas wordt daar bepaald", zei hij.

Eerder maakten we deze video over de Donbas-regio: