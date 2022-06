WK-limiet Klaver op 200 meter, maar haar doel blijft 400 meter en estafette

Lieke Klaver verbaasde zichzelf bij de Nederlandse atletiekkampioenschappen met de limiet voor de WK in juli op de 200 meter. De specialiste van de 400 meter liep in de halve finale van de 200 meter in Apeldoorn naar 22,71 seconden. Daarmee bleef ze duidelijk onder de limiet (22,80) voor de WK in Eugene, half juli. "Het maakt eigenlijk niet uit, mijn doel dit seizoen is de 400 meter en de estafette op de 4x400 meter", was ze duidelijk na haar imposante race in Apeldoorn.

Klaver maakte zaterdag indruk in de halve finale van de 200 meter. "Stiekem had ik gehoopt zondag in de finale richting de limiet voor de WK te gaan. Bizar dat ik nu al onder die limiet loop", stelde ze blij vast. "Ik loop op nieuwe spikes van Adidas en die heb vrijdag pas gekregen. Ik heb er niet eerder mee gelopen. Ik zeg niet dat ik snel loop door die nieuwe schoenen, maar het gaat wel hard."

Estafette

Klaver (23) geldt als specialiste op de 200 en 400 meter, maar heeft zich de laatste jaren meer en meer toegelegd op de 400 meter. Op die afstand is ze ook een belangrijke kracht op de 4x400 meter. In estafetteverband heeft Nederland de laatste jaren veel succes. In het Amerikaanse Eugene, waar op 15 juli de wereldkampioenschappen beginnen, is Klaver een belangrijke kracht in de vrouwen- en gemengde ploeg.

"Wat ik wil weet ik niet, maar wat ik bij de WK ga doen is duidelijk: dat is de 400 meter. Op de 200 meter wil ik de coaches gewoon laten zien dat ik nog steeds snel ben", was Klaver zaterdag duidelijk. "De 400 meter is mijn ding deze zomer."

Femke Bol, bij de WK in Eugene een van de grote Nederlandse kanshebsters op eremetaal op de 400 meter horden, kwam in Apeldoorn ook in actie op de 200 meter. De winnares van olympisch brons in Tokio vorig jaar haalde achter Klaver met 23,00 seconden als tweede de finale op zondag.