Bagnaia rijdt parcoursrecord bij TT in Assen: poleposition in MotoGP

Onlangs blikten we met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh vooruit op de TT van Assen.

Bo Bendsneyder mag zondag van de achtste plaats vertrekken in de Moto2. De 16-jarige Zonta van den Goorbergh noteerde de 21ste tijd.

Bendsneyder achtste in kwalificatie Moto2

Bagnaia was daarmee 0,106 seconde sneller dan de Franse titelhouder Fabio Quartararo (Yamaha), die evenals de Spanjaard Jorge Martín (Ducati, derde in 1.31,708) onder het oude baanrecord dook. Dat stond met 1.31,814 op naam van Maverick Vinales.

Francesco Bagnaia heeft bij de TT van Assen poleposition veroverd in de MotoGP-klasse. De Italiaanse Ducati-rijder zette in de kwalificaties met 1.31,504 een nieuw parcoursrecord neer.

Bendsneyder stond vrijwel de gehele sessie bij de bovenste vier en een plekje op de tweede startrij lonkte. Hij deed in de slotfase een verwoede poging om een nog snellere ronde te rijden, maar het bleef uiteindelijk bij een tijd van 1.36,919, wel slechts 0,183 seconde achter snelste man Dixon.

De Brit Jake Dixon verraste in de Moto2 met poleposition. Hij klokte tegen het einde van de sessie op het TT Circuit de snelste ronde (1.36,736). De Spanjaard Albert Arenas zette de tweede tijd neer en de Brit Sam Lowes kwam tot de derde tijd.

TT Assen live bij de NOS

De TT in Assen is zondag 26 juni live te zien bij de NOS, zowel de Moto3, de Moto2 als de MotoGP. De uitzending begint om 10.45 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.