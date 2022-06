Vanavond op tv: Gratie door rechter • Einde abortusrecht VS • Finnen voelen dreiging Rusland

Rechter moet gratieverzoeken beoordelen

Het aantal levenslanggestraften in Nederland neemt een vlucht. Zaten begin deze eeuw nog enkele mensen de langste straf uit, inmiddels gaat het om 41 personen. Daarnaast zitten nog eens 14 mensen in gevangenissen die in een beroepsprocedure zitten. Nu is het zo dat levenslanggestraften na 25 jaar in aanmerking komen voor een herbeoordeling en eventueel gratie. Het eindoordeel ligt nu nog bij de minister. Maar dat gaat mogelijk veranderen.