Iran bereid om weer te onderhandelen met VS over nucleaire deal

Amirabdollahian en Borrell gingen daar niet direct op in. Onduidelijk is dus of Iran zich heeft neergelegd bij een plek op de terrorismelijst van de Revolutionaire Garde, of dat die status onderwerp wordt van gesprek als de onderhandelingen worden hervat.

Het stilliggen van de gesprekken heeft voornamelijk te maken met de Amerikaanse weigering de Revolutionaire Garde, het elitekorps van het Iraanse leger, van de lijst van terroristische groepen af te halen. Toen het eerste atoomakkoord in 2015 gesloten werd, stond de Garde ook niet op de lijst, dus bij een nieuw akkoord zou dat ook niet moeten, was de redenering van Iran.

De mededeling komt na een bezoek van EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell aan Iran. Die was gisteren opnieuw naar Teheran gevlogen om de onderhandelingen vlot te trekken. Hij zei na afloop te verwachten dat de gesprekken binnen een aantal dagen worden hervat.

Iran wil weer onderhandelen over een nucleaire deal met de VS. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Amirabdollahian laten weten. De onderhandelingen leken bijna afgerond, maar liggen nu al drie maanden stil.

In 2015 werd een akkoord gesloten tussen Iran, de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, China, Rusland en de EU. Daarin werd afgesproken dat Iran zijn uranium niet boven 3,67 procent mag verrijken, in ruil voor het versoepelen van economische sancties tegen het land.

Onder de Amerikaanse president Trump trok de VS zich in 2018 terug uit het akkoord. Iran achtte zich toen ook niet meer gehouden aan de afspraken. Inmiddels verrijkt Iran uranium tot 60 procent. Voor een kernwapen is een verrijking van minstens 90 procent nodig.

Er is Iran veel aan gelegen opnieuw een akkoord te sluiten, één dat dit keer wel standhoudt. Het land heeft veel last van de sancties en bevindt zich in een grote economische crisis. Daarom willen de Iraniërs garanties dat Amerika zich niet weer terugtrekt als een hernieuwde atoomdeal van kracht wordt.