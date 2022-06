Oorlog beheerst judoweekend in Ulaanbaatar, waar De Wit brons verovert

Waar een omstreden besluit van de internationale judofederatie IJF het gesprek van de dag is in Ulaanbaatar, heeft Frank de Wit op sportief gebied van zich doen spreken. De 26-jarige judoka legde bij het grandslamtoernooi in de hoofdstad van Mongolië beslag op een bronzen medaille.

Van de IJF mogen Russische judoka's onder de vlag van de federatie meedoen aan internationale toernooien. Toen duidelijk werd dat de Russen in Ulaanbaatar van de partij zouden zijn, besloot de Oekraïense ploeg zich terug te trekken.

Daarop deelde de IJF mee dat als een judoka zich solidair verklaart met Oekraïne en ook niet deelneemt in Mongolië, direct zijn of haar hele land zou worden gediskwalificeerd. Dat leidde tot veel ophef, onder meer bij de Nederlandse ploeg. Zeker ook omdat Ulaanbaatar het eerste toernooi is dat meetelt in de kwalificatiereeks voor de Olympische Spelen in 2024.

'Sport is geen politiek'

De afgelopen tijd bleef Rusland weg bij internationale judotoernooien. Volgens de IJF lagen zorgen om "logistiek en veiligheid" hieraan ten grondslag. De judofederatie meent dat met het toelaten van de Russische equipe in Ulaanbaatar discriminatie wordt voorkomen.

"De IJF is tegen oorlog en geweld, net als haat en discriminatie", aldus voorzitter Vlad Marinescu. "Sport is geen politiek, maar een brug tussen verschillende culturen. Onze waarden zijn de waarden van de sport. Daar is geen ruimte voor politiek."