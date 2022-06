Populairste tiktokker ter wereld werkte tot 2020 nog 'dag en nacht' in fabriek

Met vooral parodieën op trucs die mensen in andere filmpjes laten zien, kreeg hij in ruim twee jaar tijd bijna 144 miljoen volgers op TikTok . Afgelopen week werd Khaby Lame (22) de populairste tiktokker ter wereld. Tot niet lang geleden nog moeilijk voorstelbaar: de in Senegal geboren Lame werkte "dag en nacht" in Italiaanse fabrieken en begon pas na zijn ontslag in maart 2020 met zijn online filmpjes.

En dat altijd in stilte. Hoe simpel het er ook uitziet, hij doet er uren over. Iedere dag zoekt hij minstens drie uur naar de geschikte video om een parodie van te maken, vertelde de tiktokker afgelopen maart aan zakenblad Forbes, dat drie dagen met hem meeliep in Milaan. Hij verdient er goed aan, studeert Engels, volgt acteerlessen en is sinds kort een van de gezichten van modemerk Hugo Boss. Een enorm contrast met zijn leven van twee jaar geleden.

"Ik woonde in een sociale huurwoning en werkte dag en nacht in fabrieken. Nu kan ik mijn familie, oude vrienden en gemeenschap helpen en mensen in nood via liefdadigheid ondersteunen", zei Lame. De tiktokker werd geboren in Senegal en verhuisde toen hij 1 jaar was met zijn ouders naar het Noord-Italiaanse dorpje Chivasso.

Aan het begin van de coronapandemie werd Lame ontslagen uit een fabriek in datzelfde dorp. Vrienden en familie raadden hem aan om een nieuwe baan te zoeken, maar zo ver kwam het niet. "Ik had veel tijd en verveelde me, dus begon ik video's op TikTok te maken." Hij verwachtte er niks van, maar spreekt wel over een droom die uitkomt. Een volgende droom heeft hij ook: naar Amerika gaan om in films te spelen. En dan het allerliefst met zijn idool Will Smith.

"Ik zou mezelf als een eenvoudig persoon omschrijven, maar vol met ideeën en inspiratie", vertelde hij aan Forbes. "Mensen aan het lachen maken, is altijd mijn grootste passie geweest." En dat doet hij, wereldwijd. Want die miljoenen volgers van hem liketen zijn video's maar liefst 2,3 miljard keer.