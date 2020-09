Drie nachten van rellen in Leipzig na ontruiming kraakpand

In Leipzig waren vannacht opnieuw rellen, waarbij politieagenten werden bekogeld met flessen en stenen. Ook staken betogers vuurwerk af, melden lokale media. Het is de derde nacht op rij van rellen in de Oost-Duitse stad.

Vannacht raakten twee agenten gewond. Ook brandde een politieauto af en werd een piloot van een politiehelikopter verblind met een laserpen. Eerder deze week raakten negen politieagenten gewond.

Volgens de Duitse politie gaat het om acties van extreem-links. De demonstraties vonden plaats in Connewitz, een stadsdeel in Leipzig met veel krakers, autonomen en antifascisten. In die wijk waren met de jaarwisseling ook ongeregeldheden tussen extreem-links en de politie.

Vanwege de betoging vannacht werd het tramverkeer in het zuiden van de stad stilgelegd. Zo'n 150 demonstranten brachten tegen 01.30 uur een tram tot stilstand en bekladden die met graffiti. Ook werden er vuilnisbakken in de buurt opgeworpen als barricade en in brand gestoken.

De politie pakte een aantal relschoppers op. Vijftien van hen kunnen mogelijk een aanklacht verwachten voor het verstoren van de openbare orde, het vernietigen van bezit en verzet tegen hun aanhouding.

'Geweld is niet de oplossing'

De demonstraties begonnen donderdag, nadat de politie een kraakpand had ontruimd. Het kraken van het pand, eerder die dag, was volgens de krakers bedoeld om aandacht te vragen voor de hoge huren en het gebrek aan betaalbare woonruimte.

Monika Lazar, die voor de Groenen in de Bondsdag zit en afkomstig is uit Leipzig, noemt de rellen op Twitter contraproductief: "Dit helpt niet om betaalbare huren te bewerkstelligen, geweld is niet de oplossing."

Premier Michael Kretschmer van de deelstaat Saksen, waar Leipzig onder valt, zegt tegen Bild dat er in Leipzig een landelijk probleem zichtbaar wordt: "Leipzig is nu een verzamelplek van extreem-linkse extremisten uit heel Duitsland. De samenleving moet een afkeurend signaal afgeven - politieke partijen, vakbonden en kerken."

De politie vreest dat de rellen nog niet voorbij zijn. Voor volgende week stond in Leipzig een topoverleg gepland tussen de EU en China. Dat werd afgelast vanwege het coronavirus. Extreem-linkse activisten hebben volgens persbureau DPA echter opgeroepen alsnog die datum aan te grijpen om te protesteren onder het mom "Storm the fortress - Break all borders!"