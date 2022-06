Crowdfunding voor Amy Pieters, terwijl NK stilstaat bij uittredend kampioene

Haar ploeg SD Worx maakt daarbij een eerste bedrag over voor een speciale crowdfunding -actie. "Wij zijn begaan met haar. We willen op alle manieren een steentje bijdragen", legt manager Danny Stam uit.

Bij de NK wielrennen gaat het vandaag niet zozeer over welke rensters er wel bij zijn, maar meer over wie er niet bij is: Amy Pieters. De organisatie staat voor de start stil bij de uittredend kampioene, die door een zware val een half jaar geleden haar titel niet kan verdedigen.

Met andere woorden: voorlopig is het aan de familie van Pieters om voor de volledige kosten op te draaien. Waarbij het soms wel vier of vijf jaar kan duren voordat verzekeringen overgaan tot het uitkeren van een bedrag, als dat al gebeurt.

De familie reageert dankbaar op alle initiatieven. Vader Peter Pieters: "De meiden die met haar begaan zijn, zeggen nu: we moeten wat voor haar doen, omdat Amy altijd voor ons klaarstond. Dat is een heel mooi gebaar."

'Trui binnen de ploeg houden'

SD Worx heeft vandaag nog een voornemen. "We missen Amy natuurlijk. Het is een groot doel om de trui binnen het team te houden", zegt Demi Vollering, die voor het eerst sinds 22 mei weer in actie komt.

"We hebben maar een klein team, we rijden slechts met z'n drieën, maar Lonneke Uneken is in goede vorm. En we hebben Chantal Blaak ook."