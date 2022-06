Kaiser ging 'lekker potje schaatsen' en maakte erelijst compleet met olympisch goud

"Als ik het niet gehaald had, was ik mijn hele leven gefrustreerd gebleven." Stien Kaiser blikt in 2017 in Andere Tijden Sport jaren na dato terug op haar gouden rit op de Winterspelen van 1972 in Sapporo. Om er onmiddellijk aan toe te voegen: "Maar toen ik 'm had, dacht ik: is dit nou alles? De wereld vergaat heus niet, hoor."

De olympische titel op de 3.000 meter, veroverd in haar laatste seizoen als topsporter, vormt niettemin de glorieuze kers op een imposante schaatscarrière. Een loopbaan die Kaiser, vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden, bepaald niet in de schoot is geworpen.