Drie keer is scheepsrecht bij Fortuna-held Flemming, die nu wel naar Millwall verkast

Zian Flemming heeft een nieuwe club. De 23-jarige aanvallende middenvelder verkast van Fortuna Sittard naar het Londense Millwall, dat uitkomt in het Championship.

Flemming speelde afgelopen seizoen met twaalf goals en vier assists een cruciale rol in het lijfsbehoud van Fortuna in de eredivisie. Hij tekent voor drie seizoenen bij Millwall, de nummer negen van afgelopen seizoen op het tweede Engelse niveau.

"Het is een grote stap in mijn carriรจre om naar Millwall te gaan en te gaan spelen in Engeland, de bakermat van het voetbal", reageerde Flemming verheugd op de site van de club.

Bijna transferrecord

Volgens de krant De Limburger ontvangt Fortuna een van de hoogste transfersommen in de clubgeschiedenis, zo'n 2,3 miljoen euro. Het transferrecord van de Limburgers stamt uit 1999, toen Mark van Bommel voor 2,7 miljoen euro naar PSV vertrok.