Ingezoomd: hoe Oekraïne in verzet komt achter vijandelijke linies

Dat melden onderzoekers, overheden en is te zien op beelden die via internet worden verspreid, en waarvan de NOS in een deel van de gevallen de authenticiteit heeft kunnen vaststellen. Het verzet is vooral actief in het zuiden van Oekraïne en met name in en rond Cherson.

In door Rusland bezette gebieden zorgen Oekraïense verzetsstrijders ervoor dat het Russische leger niet op zijn lauweren kan rusten. Ook worden 'collaborateurs' aangevallen of zelfs omgebracht.

"Het opblazen van een brug of het treffen van militaire doelen heeft natuurlijk ook wel zin", zegt Kitzen. "Maar het effect daarvan is tijdelijk. Acties gericht op het bestuur kunnen een bezetting echt ondermijnen", zegt hij, met de kanttekening dat op afstand moeilijk is te zeggen hoe effectief het verzet precies is.

Maar in sommige gevallen wordt ook het oorlogsrecht geschonden door deze zogenoemde partizanen, een term voor verzetsbewegingen die achter de vijandelijke linies opereren. Gisteren nog werd een stadsbestuurder gedood die door de Russen was geïnstalleerd. "Je mag alleen leden van de krijgsmacht aanvallen, en geen burgers", benadrukt Marten Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Defensie Academie en de Universiteit van Amsterdam.

Het is vergelijkbaar met wat de Taliban succesvol deden in Afghanistan, stelt Kitzen, die zelf als oud-militair onder meer in Uruzgan diende. "Het zorgt er bovendien voor dat Rusland sleutelfiguren moet beveiligen, en dat kost militaire capaciteit die ze elders niet kunnen inzetten."

Geliquideerd

De vrijdag geliquideerde stadsbestuurder,Dmitry Savloetsjenko, was niet het eerste partizanendoelwit. Eerder werden een pro-Russische activist en een pro-Russische blogger gedood. Een "overgelopen" lid van het Oekraïense parlement was een doelwit, al is onduidelijk hoe hij eraan toe is, en de door Rusland benoemde burgemeesters van Enerhodar en Melitopol overleefden waarschijnlijke aanslagen op hun leven. Ook de door Rusland benoemde gouverneur van Tsjernobaevka en het hoofd van de gevangenissen in Cherson werden aangevallen.

Hoewel ze door Rusland zijn benoemd en mogelijk dus ook samenwerkten met het Russische leger, mag dat simpelweg niet volgens het oorlogsrecht, zegt jurist Zwanenburg. "Je mag burgers niet aanvallen, behalve als die zelf deelnemen aan vijandelijkheden. Val je bijvoorbeeld een burgemeester aan, dan is dat een oorlogsmisdrijf."

Overigens maakt Rusland zich op veel grotere schaal schuldig aan schendingen van het oorlogsrecht: er zijn inmiddels talloze gevallen bekend van geweld tegen burgers.

Nepburgemeester

Hoe groot en georganiseerd het Oekraïense partizanenverzet precies is, is onbekend. Het is mogelijk dat het Oekraïense leger erbij betrokken is. Het verzet wordt in ieder geval aangemoedigd vanuit de Oekraïense overheid: zo loofde de gevluchte burgemeester van Melitopol gisteren 10.000 dollar uit voor de dood van de door Rusland benoemde "nepburgemeester" van die stad. De vorige Russischgezinde burgemeester nam naar verluidt al ontslag na een bomaanslag in de buurt van haar huis.

In acht gevallen verifieerde de NOS beelden van acties van partizanen, waarbij de locatie van de beelden kon worden bevestigd. De toedracht is echter vrijwel niet te verifiëren, en ook is niet te verifiëren dat de acties door partizanen werden verricht.

Dat die groepen actief zijn, en dat ze daarbij ook Russischgezinde overheidsfunctionarissen aanvallen, is echter zowel door de Oekraïense als door de Russische overheid bevestigd. Ook het Institute for the Study of War, een Amerikaanse denktank die de gevechtshandelingen nauwgezet volgt, maakt melding van partizanen-acties.